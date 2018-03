La madre de Gabriel: "No quiero que esto termine con la rabia que Ana Julia ha sembrado; Gabriel no se lo merece"

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, ha agradecido durante una entrevista en Onda Cero "todas las acciones bonitas que la gente ha tenido" y ha pedido a la gente que nadie hable más de Ana Julia Quezada porque "no se merece que se le dé cobertura y no se merece que se hable de ella".

"Me están causando dolor y no quiero que hablen por mí"

La madre del pequeño también ha aclarado que ella no ha realizado ningún montaje en fotografía o vídeo para que se comparta en las redes sociales, mensajes que están comenzando a extender en internet. Por ello, pide que "reflexionen" a esas personas que están usando la muerte de su hijo "para que las sigan" porque ni se lo "merecen" su hijo ni ella ni su padre, que está "destrozado". "Pido que miren dentro de su corazón y que no hagan esto porque me están causando dolor y no quiero que hablen por mí", ha subrayado.

Así, la madre de Gabriel ha terminado pidiendo "por favor, los 'pescaos' un día más a la ventana, y que no se hable de esta mujer ni se cuelgue ni una sola foto de ella porque no se lo merece, ni se lo merece Gabriel".

El cuerpo de Gabriel Cruz, desaparecido hace doce días en Níjar, se encontraba en el maletero del coche de la pareja del padre del pequeño, Ana Julia Quezada, quien ha sido detenida cuando se encontraba en la localidad de Vícar, a unos 40 minutos en coche de donde desapareció Gabriel.

Según se ha conocido en las últimas horas, el padre de Gabriel fue informado el pasado viernes por agentes de la Guardia Civil que en el punto de mira estaba su pareja como única sospechosa. Los agentes pidieron a Ángel Cruz que intentara tener una vida normal porque tenían claro que sería la mujer la que llevaría a los agentes a donde se encontraba el pequeño Gabriel.

La autopsia al cadáver del pequeño se realizará este lunes. Con ella se espera esclarecerse algunos de los interrogantes que siguen pendientes. La investigación continúa para esclarecer si Ana Julia Quezada actuó sola o tuvo algún cómplice. Y también para saber cuándo murió Gabriel: si el primer día tras su desaparición o más tarde, después de haber estado secuestrado.