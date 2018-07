Los opositores a profesores de secundaria, en pie de guerra por los "suspensos masivos no justificados"

Más de un centenar de opositores para Educación Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial se ha concentrado para reclamar ver sus exámenes corregidos y conocer los criterios de evaluación, debido a los "suspensos masivos no justificados".

Durante la concentración, convocada por una plataforma de protesta contra los "criterios desconocidos" de corrección y los "suspensos masivos no justificados", los aspirantes a docentes de la educación pública madrileña han gritado lemas como 'Queremos los criterios y no tantos misterios' y 'No somos basura, enseñamos cultura'.