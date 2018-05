Los narcos del Estrecho se enfrentan a las fuerzas de seguridad

Han perdido el miedo, se organizan para abaratar costes y en una zona sin trabajo... "comienzan teniendo el primer contacto con el narcotráfico a los 16 años, avisan de dónde están las parejas de la Guardia Civil, después pasan a ayudar a desembarcar la droga y después terminan con las narcolanchas hasta Marruecos", nos cuentan desde la AUGC y la Coordinadora Plataforma Antidroga. En febrero irrumpieron a sus anchas en el Hospital de la Línea para llevarse a la fuerza a uno de los suyos, Samuel Crespo Domínguez, que había sido arrestado. Salieron los 20 encapuchados con la misma impunidad que entraron: "Cada vez se encuentran más envalentonados, la violencia es mayor... y directamente contra los guardias civiles, esto antes no ocurría". En la playas se suceden las persecuciones. Nadie denuncia, "es que ellos no molestan para nada", dice una vecina. Otros creen que lo que se "quiere es inculcar miedo en la ciudadanía para que no colaboren con las fuerzas de seguridad. La consecuencia: "Se ha perdido el principio de autoridad... y va a costar recuperarlo". Los clanes de la droga se han organizado en pseudocooperativas para abaratar costes. Han aumentado las medidas de seguridad, los coches escolta, "grupos organizados, más violentos, es un problema serio". Antes abandonaban los fardos, ahora se enfrentan a la Guardia Civil.