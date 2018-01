Localizan el cadáver del joven desaparecido en el monte Gorbea hace un mes

Un familiar ha asegurado que el cuerpo hallado este domingo en el pantano de Urrunaga, en término municipal de Legutio (Álava), es el de Jon Bárcena, desaparecido el pasado 30 de diciembre en el monte Gorbea. El hallazgo ha tenido lugar sobre las nueve de la mañana, según ha confirmado un portavoz del Departamento de Seguridad, que ha precisado que el cadáver ha sido localizado fuera del agua, en una zona conocida como la chopera.

Este domingo, alrededor de un centenar de familiares y amigos de este joven de Berriz (Vizcaya) estaba participando en su búsqueda junto a los buzos de la Ertzaintza que en las últimas semanas han estado rastreando el pantano. Precisamente han sido los familiares y amigos de Bárcena los que han dado aviso de la localización del cuerpo a los buzos en el momento en el que estaban a punto de entrar en el agua. Tras el hallazgo se ha puesto en marcha el operativo judicial.

Está previsto que el cuerpo sea trasladado al Servicio de Patología Forense para establecer las causas de la muerte. Bárcena se separó el sábado 30 de diciembre de sus amigos cuando ascendían al monte Gorbea al sentirse indispuesto y se dio la vuelta mientras sus compañeros continuaron la marcha.

Al regresar estos al punto de inicio comprobaron que no estaba, por lo que dieron el aviso. Su búsqueda se centró primero en el monte, entre Álava y Vizcaya, con batidas en las que llegaron a participar más de 600 personas, y el operativo se trasladó después al pantano de Urrunaga, ubicado en Legutio, después de ser visto en la zona un día después. Además la Ertzaintza localizó dentro de una caseta de difícil acceso junto al pantano sus llaves y su cartera. También fueron localizadas varias prendas del desaparecido, entre ellas, las botas de montaña que llevaba puestas en el momento de su desaparición, y su mochila. La consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, aseguró días después que a la vista de los indicios existía una "alta probabilidad" de que Bárcena estuviera "sumergido en el pantano".

El pasado 23 de enero la madre de Bárcena difundió un mensaje coincidiendo con el 20 cumpleaños del joven en el que mostraba su dolor. "Hoy no sé dónde estás o cómo estás y no puedo encontrarte. Hoy no puedo abrazarte, no puedo estrechar tu cuerpo en mis brazos. Te quiero", escribió.