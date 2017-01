Libertad para la madre de Nadia tras declarar por las fotos de contenido sexual

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de La Seu d'Urgell ha dejado en libertad a la madre de Nadia, Margarita Garau, tras declarar durante una media hora por las fotos de contenido sexual en las que aparecía la menor. El abogado de los padres de Nadia, Alberto Martín, ha explicado a los medios tras salir de los juzgados junto a Garau que no se ha solicitado ninguna medida cautelar.

El juez les ha interrogado tras hallar indicios de delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil, así como de exhibicionismo y provocación sexual, ante la evidencia de claros indicios de participación del padre en dichos delitos.

Los padres de Nadia han defendido que las fotografías de presunto contenido sexual "tienen carácter personal y natural, con el fin del control y seguimiento de la patología de la piel", ha afirmado su abogado, en declaraciones a los medios.

Según el abogado, que ha acompañado a Margarita Garau y a Fernando Blanco en su declaración ante el juez, los padres "nunca han llevado a cabo ningún acto en perjuicio de la menor ni en su presencia ni que ella haya podido ver" y que por el momento no hay ninguna imputación por estos nuevos delitos.

"No hay nada de verdad en que tengan criterio pornográfico ni sexual" las fotografías, ha dicho el abogado, que ha explicado que durante las dos declaraciones los padres no se han visto y que no se ha solicitado ninguna nueva medida cautelar, ya que el padre está en prisión.