Vecinos de Las Rozas despiden a Ignacio Echeverría en una emotiva concentración mostrando sus monopatines en alto

Más de mil personas, según han indicado fuentes de la Guardia Civil, han rendido homenaje esta tarde a Ignacio Echeverría en Las Rozas (95.000 habitantes), localidad madrileña en la que reside su familia. Ignacio, de 39 años, perdió la vida el sábado en el atentado de la capital británica, donde trabajaba desde hace más de un año, al tratar de defender con su monopatín a una mujer que estaba siendo atacada por un terrorista en Borough Market, junto al puente de Londres.

Convocado por el consistorio, que ha acordado dos días de luto oficial, los participantes en el homenaje han llenado la plaza del ayuntamiento, en la que destaca una pancarta colgada del balcón de la Corporación Local que reza: "Ignacio, gracias por tu ejemplo y generosidad, Las Rozas nunca te olvidará".

Los miembros de la corporación municipal, encabezados por el alcalde, José de la Uz, han asistido al homenaje, así como la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y el viceconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

A continuación, un grupo de jóvenes de la localidad ha levantado una veintena de monopatines en recuerdo de una de las aficiones favoritas de Ignacio. "Desbordamos esta plaza de respeto y emoción a flor de piel. De profundo dolor y tristeza", ha destacado el regidor, quien ha subrayado que la "dignidad y el orgullo" eran otros de los principios de Ignacio Echeverría, del que ha valorado la "inmensa lección de generosidad, de servicio, de humanidad y de valor" que ha dado "frente al terror".

También ha pedido que el cariño de los vecinos de Las Rozas arrope "en momentos tan duros" a su familia, después de la incertidumbre que han "sufrido" los últimos cinco días, además de la "agonía interminable, tan cruel como innecesaria", por la falta de información de las autoridades británicas. Guillermo, amigo de Ignacio, ha tomado también la palabra y se ha mostrado "impresionado" por la cantidad de mensajes de cariño. "Me gustaría que lo vieras", ha dicho. "Yo no sería la misma persona si no hubiera sido tu amigo.

Era una persona especial, que fácil es decirlo y que difícil serlo", ha confesado. Tras señalar entre lágrimas que Ignacio "no conocía la maldad ni el cinismo ni la falsedad", ha lanzado un mensaje a los terroristas: "Mirad lo que habéis conseguido, una ola de esperanza". El alcalde ha recordado que se propondrá poner el nombre de Echeverría a una pista de 'skate' (monopatinaje).