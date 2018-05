La hermana de Diana Quer se suma a la manifestación en Madrid contra el "machismo" de la sentencia de 'La Manada'

Jóvenes y estudiantes han tomado este jueves el centro de la capital para clamar contra el "machismo" que se desprende en la sentencia a 'La Manada', acusados de violar a una joven madrileña en los Sanfermines y condenados por "abuso sexual". El Sindicato de Estudiantes, que había convocado la concentración inicial, tilda de "éxito impresionante" la respuesta de los alumnos y jóvenes que han acudido hoy a la Puerta del Sol y calculan entre 15.000 y 20.000 personas las asistentes.

"El mensaje ha sido muy claro, y es que la juventud se ha movilizado contra la injusticia patriarcal que supone la sentencia de 'La Manada' y que la lucha contra el machismo no está en el Parlamento ni en las instituciones sino en la movilización de miles de mujeres y jóvenes", ha dicho la portavoz del Sindicato, Ana García.

La concentración, que se ha iniciado en la Puerta del Sol, ha derivado en una multitudinaria manifestación que ha recorrido la Gran Vía en dirección al Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo, un recorrido que se ha repetido en las últimas marchas en contra de 'La Manada'.

La cabecera la componía un cartel con el lema 'No es abuso, es violación, nosotros sí te creemos'. También se han escuchado gritos de 'No es no' y 'No nos matan, no nos creen, 'Yo sí te creo', 'Tranquila, hermana aquí esta tu manada' y ver carteles con lemas feministas como 'Calladita no estás más guapa' o 'Su machismo oprime y es cultural. Su machismo mata y es real'.

En la cabecera ha estado la hermana de la joven asesinada en Galicia Diana Quer, Valeria Quer, que portaba un cartel que incide en el legado de su hermana con diferentes fotos. "Mi hermana no está aquí porque es víctima de violencia machista", ha señalado la joven a los medios, a los que ha asegurado sentirse "muy arropada". "Venimos a pedir justicia", ha añadido, mientras se podía escuchar 'Yo soy Diana'.