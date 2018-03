Juan Carlos Quer, sobre 'el Chicle': "Querría que cuando sea abuelo por lo menos su hija pueda sentir su proximidad"

Juan Carlos Quer, padre de la joven Diana que murió asesinada en el verano de 2016 en A Pobra do Caramiñal (Galicia), ha defendido este lunes el efecto "objetivador" de la prisión permanente revisable a la hora de garantizar la puesta en libertad cuando exista una rehabilitación efectiva y, en este sentido, ha asegurado que si el asesino de su hija, conocido como 'El chicle', es capaz de reinsertarse en la sociedad tras cumplir condena, él no desearía que permaneciera en la cárcel.

"Si algún día tiene un padre a la altura de los valores que debería tener y que está reinsertado, yo no lo querría entre rejas, yo querría que cuando sea abuelo por lo menos su hija pueda sentir su proximidad", ha dicho el padre de Diana Quer en referencia a la hija de José Enrique Abuín, 'El chicle'.

"El primer delito jamás conseguiremos evitarlo (...) pero sí tendremos al menos la capacidad para objetivar, antes de su puesta en libertad, que -los delincuentes- están rehabilitados de modo efectivo", ha afirmado. "Entonces yo seré el primero en pedir que este individuo se reinserte en la sociedad inclusive para la persona que asesinó a mi hija", ha apostillado.

Así se ha pronunciado durante la primera jornada de un ciclo de debates acerca de la prisión permanente revisable que organiza el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), y donde también han participado Raúl Ochoa Marcos, diputado responsable de formación del ICAM, y David Cubero Flores, magistrado de la Sección 16º de la Audiencia Provincial de Madrid.

Durante el acto, Juan Carlos Quer ha dicho que "parecería razonable que los progresistas estuvieran trabajando de modo activo para proteger a nuestras jóvenes y menores porque no todo es violencia de género". "A mi hija no la violó, como se acreditará en el procedimiento, no la asesinó ni la depositó en un pozo durante 500 días y 500 noches su novio ni nadie con quien tenía relación, por tanto, sí a la ley de la violencia de genero, conquista social, sí obligado de todos los parlamentarios de llegar a un consenso a este respecto".

También ha criticado que afirmar que la prisión permanente revisable es un sinónimo de cadena perpetua "es tratarnos a los españoles por tontos" y ha calificado como "lamentable" el tratamiento mediático que se ha hecho de casos como el de su hija.

Ha hecho un "llamamiento" para que "todos seamos capaces de elevar el clamor popular a nuestra clase política para que sí o sí esté a la altura, que entiendan la absoluta necesidad de llegar a un consenso" como el que se consiguió para la ley contra la violencia de género. "Más prevención, mas reeducación, por supuesto que sí, pero cuando Compromís y este tipo de grupos dicen que la única solución es educar y prevenir, prácticamente lo que están planteando es abrir las puertas de la celda porque todos los que estamos aquí somos los únicos culpables que de estos señores estén donde están", ha remarcado.

Por último, ha reclamado un estatuto del desaparecido, figura que no existe en el ordenamiento español, porque actualmente una persona en paradero desconocido no tienen ningún derecho.