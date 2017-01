Los investigadores del caso Nadia analizan si desde los ordenadores familiares se intercambió material pedófilo

El caso Nadia ha dado un vuelco en las últimas horas. A la investigación por estafa en los donativos para el tratamiento de niña se suma ahora una nueva causa en la que el juez investiga a los padres los delitos de exhibicionismo, provocación y explotación sexual, a raíz de las fotografías encontradas por los Mossos d'Esquadra.

Los investigadores continúan revisando el material y averiguando si desde los ordenadores familiares se visitaron páginas pedófilas o si hubo algún intercambio de material prohibido.

24 horas después de pisar el juzgado la madre de Nadia, Marga Garau, ha vuelto a Mallorca guardando silencio. Tras declarar, la fiscalía no pidió prisión preventiva para ella, aunque se mantiene la limitación de visitas a Nadia, que está a cargo de una tía, a los fines de semana.

Fernando Blanco sigue en prisión. Este viernes los dos visionaron las imágenes. Unas 15 ó 20 fotografías de su propia hija, en unas la menor de 11 años aparecería desnuda, en otras presenciando relaciones sexuales mantenidas por los padres. Estas últimas han sido negadas por su abogado.

Los padres de Nadia han defendido ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de La Seu d'Urgell que las fotografías "tienen carácter personal y natural, con el fin del control y seguimiento de la patología de la piel", ha afirmado su abogado, Alberto Martín.

Según el abogado, que ha acompañado a Garau y a Blanco en su declaración ante el juez, que les ha interrogado los padres "nunca han llevado a cabo ningún acto en perjuicio de la menor ni en su presencia ni que ella haya podido ver".

"No hay nada de verdad en que tengan criterio pornográfico ni sexual" las fotografías, ha dicho el abogado, que ha explicado que durante las dos declaraciones los padres no se han visto y que no se ha solicitado ninguna nueva medida cautelar, ya que el padre está en prisión.