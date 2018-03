Interior dice que no puede "transformar la realidad social" de La Línea de la Concepción

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha dicho que el Ministerio del Interior no puede "transformar la realidad social de un barrio", en alusión a las más de 200 personas que impidieron que la Policía Nacional detuviera a una persona buscada por narcotráfico en La Línea de la Concepción (Cádiz). Así se ha pronunciado durante una rueda de prensa en Roquetas de Mar al ser interpelado por las quejas del Sindicato Unificado de Policía (SUP) sobre la situación que viven en el Campo de Gibraltar.

"Mi obligación es ofrecer las mejores posibilidades y las mejores condiciones de trabajo posibles a policías y guardias civiles" y "lo que no puedo hacer, lo que no puede hacer el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, es transformar la realidad social de un barrio, eso le corresponde a otras administraciones y espero que se haga", ha respondido. Asimismo Nieto ha dicho compartir las denuncias de este colectivo porque "no es de recibo que en una actividad como la que se ha tenido que desarrollar, la hagan jugándose el tipo, jugándose en muchos casos la vida".

"No entendemos cómo se puede producir en determinadas zonas o en determinados ámbitos una reacción de los vecinos de esa zona, amparando al delincuente y agrediendo y atacando a los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Me parece lamentable que eso ocurra. Apelo y confío en que se haga una reflexión y seamos capaces de abordar esa realidad", ha añadido. En este sentido, ha precisado que "no todo se puede resolver con actuaciones de la Guardia Civil o de la Policía" sino que es necesaria una "importantísima inversión en educación, en servicios sociales, en normalización de zonas".

"Cuando en un barrio como el de San Bernardo en La Línea, 200 vecinos salen a proteger a un delincuente, es que hay un problema muy serio detrás y eso no se resuelve metiendo más policías; eso se resuelve haciendo una actuación integral por parte de quien corresponda y espero que se haga y que se pueda hacer en condiciones", ha concluido.