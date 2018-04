Intentan salvar la vida de una cachorra apaleada y abandonada en un contenedor en Baleares

Este viernes por la noche apareció en un contenedor de Son Ferriol, en Baleares, una cachorra de perro que estaba abandonada después de haber sido claramente apaleada. Tras ser informada la Asociación Peluditos de Son Reus, llevaron al animal a una clínica, donde ha sido tratada desde entonces.

La perrita fue ingresada, sedada y metida en una incubadora con un pronóstico grave debido a una fuerte contusión craneal además de una costilla rota. Estaba tan grave que en ese momento no se sabía si sobreviviría el cachorro que apenas tiene tres meses.

Poco a poco, en estos dos días, aunque sigue estando grave y no responde a estímulos visuales, la respiración ha mejorado. Hasta que no se le haga una resonancia no se podrá saber si su cerebro continúa inflamado. No obstante, empieza a estar estable y se mueve un poco más.