Inditex desmiente que hayan cambiado sus tallas, tras el vídeo viral de Omayra Cazorla, y defiende que ya tenían XXL

La petición de Omayra Cazorla a Amancio Ortega sigue estando de actualidad. Esta joven canaria publicó el pasado mes un vídeo que rápidamente se viralizó.

"Amancio Ortega, te hago esta petición con el corazón encogido en un puño, arrastrado, pisoteado y de lo último. Yo quiero ponerme un pantalón de tus tiendas y no puedo, Amancio, porque tengo el músculo gordo y no me voy a poner ahora a hacer ejercicio porque tampoco es algo que a mí me apetezca. Entonces digo yo, se me ha ocurrido, pedirle a Amancio directamente que a ver si a él le da por aumentar un 'pizquito' el tallaje sus pantalones, porque yo me los quiero poner Amancio, porque son bonitos, pero no puedo porque tengo un culo grande" decía Omayra Cazorla en su primer vídeo dirigido a Inditex.

Este martes Omayra volvió a publicar un nuevo documento en su página de Facebook bajo el título "Amancio, muy agradecida" y el hastag #céntratenlospantalones. En este nuevo material la joven canaria agradece al creador del gigante textil que haya oído su petición y aprovecha para insistir en su deseo:

"Ay Amancio, que me erizo, agradecida Amancio" y "por pedir, la tela esa de estampado floral del vestido de la XXL ¿era la única que te quedaba en stock? Oye, Que agradecida, no me malinterpretes, pero mira el pantalón Amancio, céntrate, vamos a definir, vamos a definir el concepto. Un vaquero normal, un 'pizquito' más de tela".

Inditex ha desmentido que hayan cambiado sus tallas y también que estén produciendo más XXL de lo habitual. La compañía de Ortega asegura que ya tenían el tallaje XXL y que siguen produciendo en esa talla en la medida en la que lo hacían anteriormente, aunque reconocen que no tienen la XXL en todas sus prendas.