Hallan el cadáver de un menor en la línea de costa Isleta del Moro de Almería

El cuerpo sin vida de un niño de entre 8 y 10 años ha aparecido en la línea de costa de la Isleta del Moro, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), suceso que está investigando la Guardia Civil. Fuentes del instituto armado y de la Subdelegación del Gobierno han informado de que los restos mortales del niño han sido encontrados esta tarde y que ya se ha producido el levantamiento del cadáver y mañana se realizará la autopsia.

Apuntan que el cuerpo presenta un avanzado estado de descomposición, por lo que no han trascendido más datos sobre su identidad. No obstante, señalan que no es posible descartar que fuera uno de los ocupantes de la patera que llegó a la isla de San Andrés de Carboneras (Almería), municipio en el que este jueves fueron rescatados seis argelinos, entre ellos una embarazada, y en el que esta mañana ha aparecido el cadáver de un séptimo inmigrante que podría haber ido en esa embarcación.