Graba cómo le roban en su propio coche pero el ladrón no es detenido

Un vecino de Marbella encontró su coche abierto y una bolsa que él no había dejado. Comenzó a buscar las cosas de valor que había dejado en el coche y no estaban. Ni 170 euros ni su portátil.

Enseguida el joven recordó que había instalado unas cámaras de seguridad tras verse involucrado en un accidente y perder el juicio. «Decidí que ya no me iba a ocurrir más, que no iba a ser mi palabra contra la de otro, sino mis pruebas. Ante la impotencia que sentí, compré en Amazon unas cámaras de las que graban alrededor del coche. Me costaron 80 euros», explica el jóven.

Así que tras comprobar que le habían robado, descargó las imágenes de la tarjeta de memoria y allí estaba. Las cámaras habían grabado como un hombre habría el coche y hurgaba en el interior.

Con el vídeo guardado fue hasta la comisaría para denunciar los hechos. Sin embargo, tras unos días sin noticias, regresó a la comisaría para comprobar si la policía había avanzado en su caso. Pero los policías le explicaron que no era tan sencillo puesto que aunque lo habían identificado, al ir a su casa, nadie les abrió la puerta y su denuncia no era suficiente para un registro de la vivienda.

Entre los consejos que suele difundir la policía para evitar robos, siempre reitera que no se deben dejar objetos de valor en el interior de los coches, aunque no estén a la vista. Pero tampoco lo estaban las cámaras...