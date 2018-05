El fiscal pide interrogar en Colombia a la mujer del presunto asesino de dos jóvenes en el pantano de Susqueda

El fiscal del crimen de Susqueda, Víctor Pillado, ha pedido al juzgado de Instrucción número 2 de Santa Coloma de Farners (Girona) el envío de una comisión rogatoria a Colombia para tomar declaración a la mujer del presunto autor del asesinato de dos jóvenes del Maresme, ocurrido el 24 de agosto.

El fiscal considera de "importancia fundamental" escuchar la declaración de Nancy Londoño, que estuvo con el acusado del crimen "el día de los hechos y en días posteriores". "Llegó a internarse en el pantano con él el día siguiente de los asesinatos, en plenas tareas de ocultación de lo acaecido", añade el fiscal, quien subraya que la mujer incluso pidió ayuda a familiares del investigado en ciertos momentos de su vida en pareja.

El ministerio público ha pedido realizar pruebas periciales de todo tipo -sonoras, de telefonía, interrogatorios- para que no quede duda de que Jordi M. es el autor del doble asesinato, por lo que se prevé una larga instrucción que, previsiblemente, superará el plazo máximo de seis meses y deberá prolongarse. Una de las pruebas solicitadas por la fiscalía es que diversos agentes de la Unidad Central de Personas Desaparecidas (UCPD) de los Mossos, que llevan esta investigación, interroguen en calidad de testigo a la mujer de Jordi M., quien regresó a su país el 3 de junio, cinco días después de los asesinatos.

Entre las peticiones de fiscalía se incluye que los Mossos puedan también interrogar al entorno más cercano a Nancy Londoño, sus amigos y familiares, ya que por su condición de esposa del investigado, "podría guardar silencio o tergiversar sus conocimientos en defensa de su esposo". Pillado considera que el círculo de allegados de la mujer en Colombia, como su propia hija, pueden "gozar de información en relación con el doble asesinato, porque ella se la ha transmitido", y no se podrían acoger a su derecho a no declarar por parentesco.

En esta línea, el fiscal destaca que, por su relevancia, se acuerde el traslado de Londoño a Girona, "con su consentimiento", para que pueda declarar ante el juez de Santa Coloma de Farners que lleva el caso y que, en el supuesto de que no aceptara, "se fije fecha y hora para hacer la declaración testifical a través de videoconferencia". Según la fiscalía, no se puede olvidar que hay ciertos elementos de prueba, que únicamente podrían ser identificados por los investigadores, que pueden encontrarse en su poder, "sabiéndolo o incluso sin saberlo" ella, por lo que pide que "incauten cualquier objeto que pueda estar relacionado con la conducta delictiva". Entre la multitud de diligencias que el fiscal considera necesario figura que los investigadores hagan una lista de los objetos de todo tipo y prendas de ropa que llevaban los fallecidos y no han aparecido.

El objetivo es saber "aquello que ha desaparecido por la acción del autor de los hechos", como varios pequeños aparatos electrónicos, entre ellos los móviles de las víctimas. Otra de las peticiones es que el Instituto de Medicina Legal de Girona haga un informe de imputabilidad de Jordi M., diligencia necesaria para determinar el estado mental en que se encontraba en el momento del crimen. Jordi M. está acusado del asesinato de los jóvenes Paula M.P. y Marc H.L. el pasado mes de agosto en el pantano de Susqueda.