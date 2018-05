Primeras declaraciones de el juez de "La Manada" tras la polémica de su voto particular

AGRADECE EL APOYO DE SUS COMPAÑEROS DE PROFESIÓN

El juez que emitió el voto particular de la sentencia de la Manada , Ricardo Javier González, ha asegurado que no quiere responder a ninguno de los comentarios que sobre él se han vertido desde distintos sectores. No quiere comentar tampoco las declaraciones del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien afirmó que el magistrado tenía una enfermedad "singular". El juez asegura que "yo sólo hablo en autos y sentencias". Estas declaraciones las ha realizado a las puertas de la Audiencia de Navarra donde se ha celebrado una concentración para exigir mejoras laborales en la judicatura.