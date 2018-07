¿El dueño de una casa puede entrar en ella si ha sido okupada?, un equipo de expertos responden a esta y otras preguntas

El propietario de una vivienda y la persona que ha ocupado el domicilio discutieron el jueves cara a cara ante las cámaras de Espejo Público. Ángel es el propietario de una vivienda que ha sido okupada por una persona que alega que "tenía que irse de donde estaba viviendo" y que tras buscar por diferentes vías, se ha visto forzado a usar el domicilio.

El dueño no quiere ni pasar por su casa, no quiere cruzarse otra vez con el okupa porque dice que ya ha intentado que se vayan pero es imposible. Ya ha interpuesto una demanda judicial, ahora espera que la justicia haga algo.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha preguntado a los expertos qué hacer en caso de que okupen tu casa.

¿Podemos entrar en nuestra casa si está ocupada?

"El propietario no puede entrar en la casa ocupada aunque sea suya. Si lo hiciera, incurriría en un delito de allanamiento de morada castigado, según el código penal, con una pena de prisión. En ningún caso es recomendable el cambio de la cerradura porque podría ser constitutivo de un delito de coacciones".

¿Cómo podemos recuperarla legalmente?

"Tenemos dos vías para recuperar la posesión de nuestra vivienda: una vía penal y una vía civil. Yo recomendaría tanto la interposición de la denuncia por la comisión de un posible delito".

¿Cuánto tiempo puede durar el proceso?

"Si el ocupante no muestra resistencia, no paga, no muestra alegaciones ni dice nada, su expulsión puede ser muy rápida. En torno a mes y medio- dos meses. Si se niega y formula oposición, es necesario celebrar una vista".

¿Cuánto nos puede costar?

"No tiene por qué ser caro, en absoluto. Es posible que sean menos de 1.000 euros".