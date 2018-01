'El Chicle' se acogerá a su derecho a no declarar ante el juez hasta que se conozca la autopsia a Diana Quer

José Enrique Abuín 'El Chicle' ha vuelto a acogerse a su derecho a no declarar y, según su abogado, no contestará al juez instructor hasta que se conozcan los datos de la autopsia de Diana Quer. El acusado, que tampoco declaró el pasado 1 de enero ante la magistrada de guardia tras ser detenido por la desaparición y muerte de esta joven madrileña, había sido citado a las once de la mañana en el juzgado de instrucción número uno de Ribeira (A Coruña), adonde ha llegado cubierto con una capucha y entre los insultos y gritos de reproche de los vecinos.

Según fuentes judiciales, 'El Chicle' se ha acogido a su derecho a no declarar tanto en la reapertura del caso de la joven madrileña que veraneaba en A Pobra do Caramiñal, como por la denuncia que interpuso otra joven el pasado 25 de diciembre por un intento de secuestro en otra localidad muy cercana, Boiro. El juez -que puntualmente ha sido el mismo, puesto que el del juzgado número uno se encarga de las suplencias del dos, donde se investiga la denuncia de Boiro- ha acordado que la prisión incomunicada del arrestado finalice este viernes.

Mientras, su mujer, Rosario Rodríguez, que está siendo investigada y sobre la cual no pesan medidas cautelares, sí ha contestado a todas las preguntas. Entre un gran despliegue de medios de comunicación, Rosario Rodríguez ha salido a las 11.20 horas del juzgado, y su abogado, Manuel Meiriño, no ha hecho ninguna declaración, salvo enviar el pésame a la familia de Diana Quer.

Los dos testigos, cuñados de 'El Chicle', no han comparecido ante el juez instructor, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

José Ramón Sierra, abogado defensor de José Enrique Abuín, ha explicado que el investigado optó por no declarar debido a que todavía no conoce el resultado de la autopsia del cadáver de Diana Quer, que se encontró en una nave del lugar de Asados, en Rianxo, a la que el mismo acusado guió a los agentes. En la causa, han informado fuentes judiciales, se investiga a Abuín por la presunta comisión de los delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual.

Asimismo, el juzgado de instrucción número dos ha ratificado la medida de prisión provisional incomunicada y sin fianza por la denuncia de un intento de secuestro el pasado 25 de diciembre en Boiro, y por el que se le investiga por detención ilegal, robo con violencia e intimidación, lesiones y un delito contra la libertad sexual.

Fuentes próximas a la investigación han indicado que 'El Chicle' se encuentra recluido en el módulo de ingresos del centro penitenciario de Teixeiro, sin contacto con el resto de reclusos y apenas con los funcionarios de su área. Solo al levantarse esta prerrogativa, Abuín pasaría a formar parte del régimen común de internos, y, en tal supuesto, es posible que en los primeros días de su estancia se habiliten medidas especiales de seguridad para protegerlo de posibles agresiones o de intentos de autolesionarse.

A Diana Quer se le perdió el rastro del 22 de agosto de 2016, cuando volvía de las fiestas de su lugar habitual de veraneo, el municipio costero de A Pobra do Caramiñal. Sus padres, Juan Carlos Quer Pinto y Diana Cristina López-Pinel Pinarello, ya están personados como acusación particular y con el mismo abogado, Ricardo Pérez Lama, quien ha pedido respeto para los padres de "una niña asesinada" y que "están pasando un momento muy malo".

Entre gritos de "Asesino, cabrón" ha llegado y ha salido del juzgado 'El Chicle', en cuya casa han aparecido, además, pintadas como "asesino" o "estás muerto", y otra, dirigida a su mujer, en la que puede leerse "cómplice".