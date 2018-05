El abuelo del niño fallecido en Algeciras, sobre el piloto de la lancha: "Es un asesino borracho que hacía el payaso con una embarcación"

Juan, el abuelo materno de Manuel, el niño que murió tras ser arrollado por una lancha en Algeciras, ha explicado cómo vivió el suceso, ya que él se encontraba en la playa junto a su mujer y el pequeño iba con su padre a verles.

Del hombre que conducía la lancha dice que es "un tonto, un asesino borracho que estaba haciendo el payaso con una embarcación", y explica que se acercó a la costa cuando está prohibido que lo hagan embarcaciones de este tamaño. "No sé su intención, pero sé que mi nieto estaba ahí con su padre, se acercó para saludarnos y vino este tío que saltó por encima y me lo ha matado, le ha cortado la cabeza", añade.

Preguntado por si cree que se ha tratado de un accidente o una temeridad, alude a su experiencia como marinero, y explica que no te puedes acercar a la costa con una embarcación de esas características: motor de 300CV, siete metros y "haciendo un trompo delante de una embarcación de recreo cargada de niños". "Sería un accidente si hubiese sido en medio del Estrecho un día de niebla, pero no aquí, a diez metros y con una embarcación de esas características", señala.

Dice que el inspector le ha trasladado que el piloto ha sido imputado por homicidio involuntario: "Dios los va a juzgar por eso de involuntario, ha sido muy consciente de lo que ha hecho".

Asimismo, indica que él vio al piloto de la lancha y "vi que no iba normal, no sé si se había metido pastillas o vino". Además, explica que su yerno no pudo quitarse de en medio. "El motor estaba parado, vino el otro tonto y se puso a dar vueltas", recuerda.

Tras el fatídico accidente, dice que la intención del piloto era irse, "no tuvo cojones de parar y socorrer a mi niño, que estaba ya matado".

Ahora, pide que no se vincule este suceso con los clanes del narcotráfico. "El padre del niño es fontanero, que no nos relacionen con esas historias, que intervengan las autoridades y ya que hacen controles (de alcoholemia) en carretera, que también las hagan en la playa. Ayer fue mi nieto, pero mañana puede ser el de cualquiera", concluye.