Diez noticias del 2016 que parecían inocentadas pero no lo son

1. El triunfo de Donald Trump

El magnate se ha hecho con la presidencia de Estados Unidos contra el pronóstico de todos los expertos, encuestas y análisis políticos. Que el hombre que va a dirigir el país más poderoso del mundo sea el mismo que ha defendido el levantamiento de un muro en la frontera, pagado por el propio México, es para muchos la mayor 'inocentada' que nos deja el 2016.

2. Reino Unido, fuera de la Unión Europea

El 'brexit' ha sido, sin duda, una de las noticias más inesperadas del año. Desafiando una vez más las encuestas, los británicos votaron la salida de la Unión Europea. Un hecho sin precedentes que desembocó en una crisis que todavía desconocemos cómo terminará.

3. Colombia vota en contra del acuerdo de paz con las FARC

De nada sirvió que el presidente del país, Juan Manuel Santos, fuera galardonado con el Nobel de la Paz por el histórico acuerdo con las FARC tras décadas de conflicto. Los colombianos dijeron 'no' al acuerdo de paz y descolocaron a medio mundo.

4. Casi un año sin presidente

España ha vivido una situación inaudita este 2016: más de diez meses sin Gobierno. Del 'no' es 'no' del PSOE a 'la abstención no es apoyar al PP', pasando por unas segundas elecciones con un 'sorpasso' que nunca se llegó a producir.

5. La increíble respuesta de Ikea a un cliente con un 'problema'

Además de los grandes titulares, el 2016 también ha dejado noticias insólitas como esta. Claus Jorstad, un ciudadano noruego, adquirió un taburete en Ikea con el que sufrió un desagradable accidente: se le quedó atrapado un testículo. Quiso compartir su percance en las redes sociales en tono de humor y la multinacional sueca no dudó en responder a un mensaje que acumuló decenas de miles de compartidos.

Imagen del taburete de Ikea donde el hombre sufrió el desagradable accidente. | agencias

6. Un pedo provoca un tiroteo en Torrent (Valencia)

La trifulca más surrealista del año: una flatulencia, el origen de un tiroteo entre miembros de dos clanes en la localidad valenciana de Torrent, que se saldó con cuatro heridos, tres detenidos y un despliegue de 50 agentes.

Al parecer, uno de los jóvenes se tiró un pedo, que fue correspondido por otro de ellos, y así comenzó la discusión, que bien podría ser una noticia broma falsa, pero era verdad.

Ciudad valenciana de Torrent | Wikipedia

7. Un hombre viaja en avión con un pavo alegando que es "su mayor apoyo emocional"

Entre las noticias más irreales del año también se encuentra esta. Su protagonista, un hombre que viajór en compañía de su pavo, al ser considerado como su mayor "apoyo emocional". Su presencia sorprendió a los pasajeros de la aerolínea estadounidense Delta. La imagen tuvo millones de visitas en las redes sociales.

Un pavo en un avión | Imgur

8. Un pamplonés tala un árbol para regalárselo a su mujer

La idea de un regalo 'romántico' se les fue de las manos a este grupo de hombres de Pamplona: cortaran unos dos metros de la parte floreada de un árbol con un martillo y un cincel para hacer un regalo a la esposa de uno de ellos, según dijeron. La idea les salió cara, ya que afrontaron cargos por "daños a los bienes públicos"

9. Mercadona despide a dos madres solteras por comerse un 'saladito' de 15 céntimos

Dos empleadas de la cadena de supermercados revelaron algo insólito: fueron despedidas por comerse "un saladito" que estaba a punto de caducar durante su jornada laboral. Mari Ángeles García y Patricia Cecilia Román reclamaban una indemnización.

Las dos empleadas despedidas por Mercadona | lavozdelsur.es

10. Atacan a 'salchichazos' a un grupo de clientes de un bar vegano

Un grupo de ultranacionalistas georgianos irrumpió en un local vegano de la capital del país, Tiflis, lanzando salchichas y carne a los trabajadores y los clientes e insultando a los presentes.