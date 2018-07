Detienen a Samuel Crespo, el narco que se fugó de un hospital de La Línea

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido al narco que se fugó del hospital de la Línea de la Concepción (Cádiz) gracias a veinte encapuchados y también han arrestado a otro miembro del clan de Los Castañas que le ayudó en esa huida.

El narco huido del hospital, identificado como Samuel C. D., ha sido detenido esta madrugada y tiene tres ordenes de búsqueda y detención, en tanto que el otro, D.A.T., la única persona que le había ayudado a fugarse y no había sido detenida, fue arrestado ayer y sobre él pesa una orden de ingreso en prisión.

La detención de Samuel C. en Jimena de la Frontera, en las inmediaciones del Campo de Gibraltar, se produce cuatro meses después de que un grupo de encapuchados asaltaran el servicio de urgencias Hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) para liberarle tras ser conducido por la policía herido y detenido.

El suceso ocurrió poco antes de las 16.00 horas del 6 de febrero, cuando una patrulla de la Policía Nacional que formaba parte de un control ordinario dio el alto a una motocicleta que conducía Samuel C. y que detrás llevaba a una mujer. Pese a que ella se bajó para distraer a los agentes y que Samuel emprendiera la huida, el conductor chocó en una rotonda de la carretera del Zabal y cayó al suelo, lo que le provocó heridas abiertas en una pierna y en la cara.

Los agentes le trasladaron al hospital, pero poco después una veintena de encapuchados tras un violento forcejeo con los dos policías se llevaron al detenido esposado en una de las dos furgonetas con las que habían acudido al centro sanitario.

Samuel C. está considerado como uno de los hombres de confianza de Antonio Tejón, el Castaña, uno de los principales narcotraficantes del Campo de Gibraltar y que fue detenido hace veinte días. Fuentes de la investigación han indicado a Efe que en estos cuatro meses en busca y captura Samuel C. no llegó a salir del país aunque en este tiempo ha cambiado de escondite en numerosas ocasiones.

Las imágenes de su fuga fueron emitidas en exclusiva por Antena 3 Noticias