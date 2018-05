Detienen al 'gigoló estafador' de Barcelona tras una nueva denuncia

Los Mossos d'Esquadra han detenido al hombre acusado de estafar a 17 mujeres, Albert C., a raíz de una nueva denuncia que ha sido presentada en la comisaría de Horta de Barcelona.

Según han informado los Mossos, el acusado ha sido detenido este martes cuando se encontraba en la Ciudad de la Justicia, donde debe comparecer semanalmente por orden del juez. El detenido será trasladado a los calabozos de Les Corts en las próximas horas, según ha indicado la policía catalana, y pasará a disposición judicial este miércoles 16 de mayo.

Albert C. fue detenido por la Guardia Urbana la semana pasada, el 6 de mayo, por no presentarse a una citación judicial por uno de los múltiples procesos que tiene abiertos, y fue puesto en libertad provisional tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez.

La Guardia Urbana lo detuvo a raíz de una orden de busca y captura dictada por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

El detenido, de 36 años, acumula hasta 17 denuncias, que se encuentran en curso en diferentes juzgados, por estafar a mujeres con las que contactaba a través de Internet y después seducía gracias a su aspecto físico y simpatía.

Confirmado por Mossos que Albert Cavallé se ha quedado detenido cuando ha ido a firmar ha saltado una alarma de busca y captura de la comisaría de Horta y está previsto que lo lleven a las Corts y mañana probablemente por la mañana pase a disposición judicial