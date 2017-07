Detenido en Madrid un hombre vinculado al aparato de propaganda de Daesh

La Guardia Civil ha detenido en Collado Mediano (Madrid) a un hombre de 31 años y origen marroquí por su presunta relación con las estructuras de propaganda de Dáesh en España y que tenía un nivel elevado de radicalización ya que consideraba "plenamente justificadas" las acciones yihadistas.

Según informa el Ministerio del Interior el detenido tenía conocimientos informáticos que utilizaba para acceder a contenidos radicales de difícil localización, lo que aprovechaba para esconder su identidad y así no ser detectado por los investigadores.

No obstante, fuentes de la lucha antiterrorista han indicado que a pesar de no tener una gran cualificación, el detenido seguía manuales informáticos y se manejaba perfectamente en la denominada red TOR o internet profunda donde los servidores y las páginas que se alojan en ellos están encriptados.

En la detención de este hombre, nacido hace 31 años en Ait Aissa (Marruecos), han participado funcionarios de Europol desplazados a Madrid con el objetivo de analizar las posibles relaciones internacionales del arrestado. De hecho, los agentes están registrando su domicilio con el objetivo de recopilar evidencias de su intensa actividad en Internet y redes sociales, a través de las cuales mantenía multitud de contactos con individuos tanto dentro como fuera de España.

Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil iniciaron a mediados del pasado año las investigaciones en torno a este hombre que finalmente ha sido detenido esta madrugada en su domicilio en Collado Mediano, en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía.

Interior recuerda que el uso de la propaganda a través de Internet y de plataformas para dispositivos móviles, por parte de los diferentes grupos terroristas, constituye una de sus principales fortalezas tanto para la difusión de su ideario radical como para la captación de nuevos adeptos y para publicitar sus acciones.

Prueba de lo anterior son las numerosas productoras mediáticas que Al Qaeda o el Daesh han desarrollado para asegurarse un público tan numeroso como sea posible, hasta el punto, subraya Interior, que Dáesh ha desarrollado aplicaciones para su uso en dispositivos móviles. En estos canales se pueden encontrar manuales de la organización yihadista para alentar a la comisión de acciones terroristas, en los que facilita explicaciones concretas sobre la forma de llevarlos a cabo.

Desde el 26 de junio de 2015, fecha en la que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista, las fuerzas de seguridad han detenido a 181 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior y a un total de 226 desde principios de 2015.