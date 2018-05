Detenido por dejar embarazada a su hija de 15 años tras abusar de ella durante más de dos años en Murcia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a un hombre de 37 años por dejar embarazada a su hija de 15 tras más de dos años de abusos sexuales, siendo también detenida la madre de la menor, de 40 años, que conocía todo lo que estaba ocurriendo.

Según ha informado la Policía, la investigación se inició tras tener conocimiento el Grupo de Menores de la Policía Nacional de los posibles abusos sufridos por parte de una alumna de un instituto murciano, cuya orientadora conoció de la adolescente episodios de abusos sexuales que estaba sufriendo por parte de su progenitor. La menor llegó a declarar que había quedado embarazada de su padre y que había interrumpido el embarazo de forma voluntaria. Las pesquisas policiales llevaron a los agentes a entrevistarse con la menor en el centro educativo, dándose la circunstancia de que los abusos no habían desistido hasta unos días antes de sus manifestaciones.

Según las fuentes, el padre la chantajeaba diciéndole que si quería salir con sus amigas debía mantener relaciones sexuales con él y que si no, no saldría. La madre de la niña también ha sido detenida como presunta responsable de un delito de abusos sexuales y abandono de menores, ya que era conocedora del infierno que estaba pasando su hija e, incluso, la había acompañado hasta el centro sanitario para la interrupción del embarazo. Aunque en un primer momento la mujer alegó no saber quién fue la persona que había dejado embarazada a su hija, sí sospechaba que pudiera haber sido su marido, justificando que ella misma había sufrido abusos en su país, a los 8 años, por parte de su padre.

Ambos progenitores, de nacionalidad boliviana, pasaron a disposición del Juzgado de Guardia y el padre ingresó en prisión. La menor ha quedado a cargo de su abuela materna. El pasado día 7, la Policía Nacional también detuvo en Murcia a una mujer boliviana de 53 años por consentir, durante ocho años, abusos sexuales a su hija de 15 cometidos presuntamente por un amigo de la familia, de 50 años y nacionalidad ecuatoriana, que también fue arrestado.