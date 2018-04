Consejos para combatir la acrilamida, una sustancia potencialmente cancerígena

La acrilamida se forma en el momento de preparación de los alimentos, cuando se cocinan o procesan a temperaturas superiores a los 120 grados hay más probabilidaes de la presencia de esta sustancia química.

Algunos consejos para que no aparezca son, por ejemplo, no guardar las patatas en la nevera, lavarlas y no dejar que la freidora supere los 175 grados. Las patatas fritas, mejor blancas que doradas.

Tampoco es recomendable chamuscar la carne a la brasa y la misma recomendación para rebozados, asados y pan tostado.