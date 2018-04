Circos Reunidos no descarta que el accidente de un camión con elefantes fuera provocado por "grupos animalistas"

El portavoz de Circos Reunidos, Ignacio Pedrera, no descarta que el accidente de un camión que ha tenido lugar en la A-30 en la provincia de Albacete y en el que ha fallecido un elefante de un circo haya sido provocado por un sabotaje. Pedrera ha señalado que no descartan ninguna hipótesis y que no sería "la primera vez" que ocurre algo de este tipo y que "grupos animalistas muy radicales se dedican a este tipo de acciones".

Pedrera ha confirmado además que los animales cumplían con la normativa, el traslado contaba con todos los permisos y el camión, especialmente homologado para trasladar elefantes, cumplía con todos los requisitos. Ha aprovechado para lamentar que en redes sociales se estén vertiendo todo tipo de críticas, "incluso gente deseando que se hubiera muerto el domador en vez de los elefantes".

Además, ha precisado que los cuatro elefantes heridos están siendo atendidos 'in situ' en un hospital de campaña montado para la ocasión, si bien ha aclarado que están "en perfectas condiciones". Por último, ha puesto el acento en el "dolor" que está sufriendo el domador, ya que, según ha señalado, se trata de una persona que "quiere mucho a los animales", añadiendo que el sufrimiento es doble por las críticas que está recibiendo en las redes sociales.