"O cancelas el viaje o te quedas sin trabajo", la respuesta de un jefe que puso a trabajar a su empleado cuando empezaba sus vacaciones

Un joven tenía programadas sus vacaciones, pero al revisar su horario se dio cuenta de que su jefe le había puesto trabajo el mismo día que comenzaba su periodo de descanso. Al comentarle lo ocurrido, su superior le dijo que tenía que ir a trabajar, pero el joven le respondió que ya tenía un viaje pagado, y la única respuesta que obtuvo fue: "O lo cancelas o te quedas sin trabajo. Una de dos".

El comentario no gustó a la novia del empleado, que no dudó en compartir lo ocurrido a través de un grupo de Facebook de hosteleros. "Mi novio empieza las vacaciones mañana y hoy le han mandado el horario poniendo que trabaja... Esta es la conversación con el encargado. Qué haríais vosotros? (Seamos realistas, no somos ricos)", pregunta.

Tras ver las imágenes de Whatsapp, una usuaria de Twitter las ha compartido mediante la red social, donde el tuit ha sido compartido más de 6.000 veces y ha recibido centenares de respuestas.

Al ver la cantidad de respuestas de apoyo que ha obtenido, la pareja del afectado ha querido contar a través de Facebook que van a acudir al Ministerio de Trabajo para informarse sobre cómo deben actuar en este caso.