Los "auténticos" chicos Down captan con su naturalidad el interés ya de un millón de personas

Los jóvenes protagonistas de la campaña 'Auténticos' han captado con su simpatía y naturalidad el interés de un millón de personas que han visualizado el vídeo de esta iniciativa lanzada apenas una semana para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down.

La campaña -realizada sin ningún tipo de guión- muestra a las personas con síndrome de Down tal y como son, sin artificios, y refleja que ellos son inimitables, espontáneos y genuinos, en definitiva, auténticos: "No somos un bicho raro, no somos enfermos".

Según los responsable de la campaña Down España, el objetivo es que la sociedad se acerque más a la manera de ser, pensar y sentir de este colectivo que en España está formado por 35.000 personas "para descubrirlos como no lo habían hecho hasta ahora". La etiqueta #Auténticos se convirtió en Trending Topic en Twitter este miércoles, cuando se conmemoró el día, y el enlace de la campaña fue visto por millones de españoles a través de la aplicación WhatsApp.

La campaña tiene como protagonistas a personas con síndrome de Down, acompañados de hermanos, primos, amigos o su pareja, que comentan en primera persona y con naturalidad qué es el síndrome de Down y qué implica, cómo se ven y sienten.

Frases como "yo me veo genial, de arriba abajo", "tengo un defecto y es que cuando saco el carácter, lo saco" o "con la operación bikini estoy bien para poder ir a la playa en verano", son algunas de las definiciones que hacen de sí mismos estos jóvenes que que se expresan con naturalidad y sin complejos.

Respecto al síndrome de Down comentan: "no somos un bicho raro, no somos enfermos", "cuando me tratan como a una niña lo que hago es que directamente ni hablo" o "no me siento diferente, la gente está equivocada", demostrando que tener síndrome de Down no es un problema para ellos, sino que forma parte de lo que son.

Las madres se muestran orgullosas de sus hijos y afirman que las personas con síndrome de Down "no son ni angelitos, ni regalitos de Dios, son personas con sus necesidades" y apelan a conseguir "una sociedad sin miedo a lo diferente, a lo desconocido".