Un anciano muere ahogado en una playa de Girona

Un hombre de unos 80 años ha muerto este lunes ahogado en la playa La Fosca de Palamós (Girona), según ha informado Protección Civil.

A las 10.03 horas, un testigo ha avisado al teléfono de emergencias 112 de que había visto al hombre flotando boca abajo a unos 15 metros de la costa. La Policía Local le ha sacado del agua y los sanitarios de la ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (Sem) no han podido hacer nada por salvarle.

En la playa, con bandera amarilla, había servicio de vigilancia pero todavía no había comenzado su servicio. Protección Civil ha recordado a los bañistas que extremen las precauciones a la hora de bañarse, no lo hagan si se encuentran mal y no sobrevaloren sus aptitudes como nadadores.