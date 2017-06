La alumna de Madrid con mejor nota en Selectividad es un ejemplo de superación: sufre una enfermedad rara y sufrió acoso escolar

Se describe como una "mente inquieta" y quiere dedicarse a la investigación científica: así es Carlota Monedero, la alumna que ha rozado la perfección al sacar la mejor nota de Selectividad en la Comunidad de Madrid, un 10 que ascenderá a un 13,9 sobre 14 al añadirse las calificaciones de la fase voluntaria.

Carlota ha llegado este mediodía "sin saber absolutamente nada" a su colegio, el Santa María de la Hispanidad, con la intención de recoger el certificado de sus notas, y en cambio se ha topado con una pequeña multitud de cámaras y periodistas.

"No paraba de sonarme el móvil, los profesores me estaban llamando y no quería saber nada porque estaba súper nerviosa y tenía muchísimo miedo de lo que pudiera pasar", ha explicado.

"Estaba muy nerviosa y tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar"

La alumna madrileña obtuvo la matrícula de honor en el Bachillerato, donde cursó la rama de Ciencias puras, y ha sacado un 10 en todos sus exámenes de Selectividad (ahora denominada Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad o EBAU) salvo en el de Biología, que realizó como parte de la fase voluntaria y en el que se quedó en el 9,5. "Había salido con una buena sensación, pero sinceramente nunca hubiera esperado una nota semejante", ha asegurado a los medios.

Los profesores de este colegio concertado hablan de una estudiante ejemplar por su constancia y temple, y destacan la polivalencia de una adolescente que, lejos de quedar encorsetada en lo científico, tiene afición por el teatro y acaba de ganar un certamen de microcuentos. "Soy una mente inquieta, no paro de ir de un lado a otro, escribiendo, leyendo... Me encanta el teatro, me encantan los libros, me gustan muchísimas cosas", ha indicado.

El próximo curso, Carlota pretende comenzar un doble grado de Biotecnología y Farmacia en la Universidad Francisco de Vitoria, donde optará a una beca completa de estudios. Ha sido una decisión "más bien reciente", ya que ella "siempre había querido estudiar Medicina" hasta que hace poco descubrió que "Biotecnología me ofrecía muchísimas oportunidades" y era una carrera que la "apasionaba".

En el futuro, Carlota quiere dedicarse a "la investigación médica", para poder "ayudar a la gente desde lo que a mí se me da bien". Y habla de ayudar a gente, por ejemplo, como ella, que tiene diagnosticado el Síndrome de Marfan, una enfermedad rara que provoca falta de tensión en los ligamentos, alargando las extremidades por encima de lo normal.

Por ser "un poco diferente" hubo gente que no la trató "muy bien"

"Es por eso que soy muy alta, que tengo una fisiología diferente y algunas limitaciones físicas, pero no es algo que me preocupe en el día a día", ha explicado Carlota. Por ser "un poco diferente" hubo gente que no la "trató muy bien" en su anterior colegio; no obstante, "todo cambió" al comenzar la Educación Secundaria en el Santa María de la Hispanidad, donde Carlota se sintió "súper acogida" por sus profesores y compañeros, que la han "ayudado muchísimo".

"Toda piedrecita que se me pone en el camino la voy superando y no pienso en ello", ha comentado. En cuanto a la clave para rozar la perfección en la Selectividad, no tiene mucho misterio: "Estar relajado, hacer deporte, salir, estudiar todos los días, trabajar mucho y ponerle pasión a lo que haces".