Ada Colau, tras la llegada del barco de Open Arms a Barcelona: "Bienvenidos, os estábamos esperando"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha proclamado este miércoles ante la llegada a la capital catalana de 60 migrantes rescatados por la ONG Proactiva Open Arms: "Bienvenidos, os estábamos esperando".

En un acto de bienvenida en el Museu Marítim de Barcelona, acompañada de diferentes administraciones y el secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, la ONG y eurodiputados, Colau ha iniciado su discurso diciendo que "es muy emocionante poder decir finalmente bienvenidos y bienvenidas a casa".

Después de tres años de anunciar que Barcelona quiere ser erigida ciudad refugio, ha cargado contra la "política de la muerte y de la crueldad de los estados europeos", y ha subrayado que todas las vidas humanas importan.

El fundador de Open Arms: "Llegar aquí nos ha costado tres días y 300 muertos"

El fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha asegurado que la ONG ha llegado al Puerto de Barcelona contenta pero triste, porque se ha rescatado a 60 personas en el Mediterráneo pero se ha "dejado morir a 340" por tener que alejarse de la zona para desembarcar finalmente en la capital catalana.

En rueda de prensa este miércoles, ha remarcado que ahora "no hay ningún barco en la zona" porque Malta no deja salir embarcaciones e Italia no permite la entrada, y los ha acusado de incumplir el derecho marítimo. "Llegar aquí nos ha costado tres días y 300 muertos. Y volver quizás nos cueste cuatro días más y 300 muertos más", ha lamentado.

Se ha preguntado quién hace cumplir la legalidad a países que se comportan como "porteros de discoteca", permitiendo la entrada o no, y ha añadido que en Barcelona se les ha aplicado todos los protocolos porque la ONG sí cumple con los convenios.

Ha agradecido al Gobierno central que permita al buque Open Arms llegar a Barcelona, pero ha recordado que es su "obligación", y ha hecho un llamamiento a ayudar porque la ONG es un altavoz pequeño. Ha recordado: en el mar "no hay migrantes, hay navegantes o náufragos. Y lo que rescatamos son vidas en peligro y no migrantes en peligro. Son vidas en peligro".