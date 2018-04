Los CDR levantan barreras en varios peajes catalanes y cortan una carretera para reivindicar la 'república catalana'

Decenas de activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) han levantado las barreras en varios peajes de la red viaria catalana y han cortado una carretera, como parte de sus acciones previstas por Semana Santa para reivindicar la 'república catalana' y pedir la libertad para los presos soberanistas. Después de que un grupo de activistas ocupara el peaje de la autopista AP-7 a la altura de La Roca del Vallès (Barcelona), otras acciones similares se han reproducido en otros puntos de esta vía, a la altura de El Vendrell y L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona).

En los últimos días, desde su cuenta oficial en Twitter, los CDR ya habían hecho llamamientos a los conductores a saltarse los peajes, con el hashtag #novullpagar (no quiero pagar). "Durante esta Operación Retorno de Semana Santa Operación Retorno de Semana Santa, vengas de donde vengas, no pagues ningún peaje", señalaba uno de los mensajes de los CDR en Twitter, acompañados de lemas como "No tendrán a quién mandar, si nosotros desobedecemos".

Alrededor de las 16.00 horas, decenas de activistas de los CDR han ocupado el peaje de la autopista AP-7 a la altura de La Roca del Vallès (Barcelona), en dirección Barcelona, y han levantado barreras para permitir que los vehículos pudieran circular sin pagar. Los activistas, buena parte de ellos ataviados con chalecos reflectantes y capuchas, han tapado las cámaras instaladas en el peaje para hacer imposible así la identificación de los vehículos, y han repartido octavillas a los conductores, a quienes invitaban a pasar sin pagar el importe.

Fuentes del gestor de autopistas Abertis consultadas han indicado que los hechos han sido puestos en conocimiento de los Mossos d'Esquadra para que puedan restablecer el funcionamiento del peaje de La Roca, así como de los otros puntos afectados. Sobre las 17.00 horas, la acción se ha reproducido en la AP-7 a la altura de L'Hospitalet de l'Infant -donde ha sido desplegada una pancarta en la que se leía "Bienvenidos a la república catalana"-, así como en El Vendrell, mientras que en La Roca del Vallès los activistas se han ido retirando del peaje.

Paralelamente, decenas de personas han cortado la carretera C-13 a la altura de Térmens (Lleida) para celebrar una "procesión" independentista, con cruces amarillas y un paso de Semana Santa en el que portaban una urna como las utilizadas en la votación del 1-O, de la que se cumplen seis meses. Los manifestantes, que portan una pancarta con el lema "Libertad presos políticos", están provocando cortes intermitentes de unos 20 minutos en la C-13, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico.