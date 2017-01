TRAS LA REUNIÓN CON JUNQUERAS

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le ha explicado al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, que no se puede celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña porque compete al "pueblo español". Junqueras, por su parte, asegura que "prefiere" un referéndum acordado, pero que "no renunciarán a celebrarlo" si no tiene el "permiso" del Gobierno.