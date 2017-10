Rafa Nadal, tras el 1-O: "Ver a la gente tan radicalizada me sorprende y me desilusiona"

EL TENISTA, "TRISTE Y PREOCUPADO" TRAS LA JORNADA EN CATALUÑA

Rafa Nadal confiesa que siguió "con preocupación y tristeza" los acontecimientos del 1-O en Cataluña y aseguró que "ver la sociedad, no sólo la catalana, tan radicalizada, me sorprende y me desilusiona". "A mí me dan ganas de llorar cuando veo que en un país donde hemos sabido convivir y ser un ejemplo, llegamos a la situación a la que se llegó".