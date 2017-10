Puigdemont no aclara con qué porcentaje de participación daría por válido el resultado del referéndum

PUIGDEMONT

Ante la pregunta de si el Govern baraja hacer una declaración de independencia unilateral en caso de que el referéndum no se celebrara, asegura que "esa opción no está ahora sobre la mesa". Afirma que aún no tiene planificado cuáles serán los pasos tras el 1-O, pero que si alguien declara la independencia, será "el Parlament".