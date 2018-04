Puigdemont busca casa en Alemania: "Si la justicia alemana dice que puedo salir de la cárcel, no me escaparé"

TRAS LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA

"En Alemania el presidente no tiene (aun) residencia conocida. Ahora vamos a trabajar este aspecto", ha escrito el abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, en su perfil de Twitter. Y el propio Puigdemont ha afirmado en una entrevista: "Si la justicia alemana dice que puedo salir de la cárcel, no me escaparé". El "riesgo de fuga" esgrimido por la Fiscalía, para pedir que el expresidente catalán siga en prisión hasta que sea extraditado, tiene uno de sus fundamentos en esa ausencia de vivienda.