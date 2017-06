DURO MENSAJE DEL CENTRAL

Pepe confirmó que se irá el Real Madrid este verano y dijo que de todos los entrenadores que ha tenido se queda "con la sinceridad de Benítez". Sobre su situación con Zidane, el central dijo que "hay cosas que no entiendo; no me he despedido de él porque Zidane y el Madrid sabían que me iba antes que yo".