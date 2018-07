Pensión compensatoria paternidad

PENSIÓN COMPENSATORIA

En Girona, una mujer ha sido condenada a devolver a su ex marido los 147.000 euros de pensión compensatoria que ha recibido para su hijo durante más de 2 décadas después del divorcio. El motivo: aquí lo tienen, después de 22 años, el ex marido ha conseguido demostrar que el hijo, al que le ha pasado la pensión, No era suyo.