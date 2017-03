Vallés analiza los primeros 50 días de Trump: "Se ha presentado como la gran frontera contra la inmigración y le ha ido muy bien"

Vicente Vallés, periodista y autor de 'Trump y la caída del imperio Clinton' considera que el presidente de EEUU, Donald Trump, "está haciendo lo que esperaban quienes le llevaron al poder".

Desde que ocupó la Presidencia de la Casa Blanca ha sabido manejar "muy bien el ciclo de las noticias en EEUU" con Twitter, explica Vallés, ya que a las 7am (hora Washington) empieza a mandar tuits, lo que "condiciona el ciclo informativo" tanto en las noticias matinales como en las posteriores tertulias. Con ello logra que se hable de lo que a él le interesa.

Preguntado sobre si sería posible un Donald Trump en Europa, Vallés recuerda que en Francia el Frente Nacional ha tenido bastante predominio; esta misma semana hay elecciones en Holanda donde se prevé que el líder de la ultraderecha del PVV, Geert Wilders, revolucione el panorama político holandés; en Alemania toma fuerza Alternativa para Alemania... Sin embargo, en opinión de Vallés "lo que falte, quizá, sea un líder del estilo de Trump que aglutina a diferentes grupos sociales que se sentían ignorados por el poder político".

Mientras que, en España, "los 40 años de dictadura franquista han supuesto una vacuna para la ultraderecha durante mucho tiempo".

"Trump ha creado una categoría específica de dirigente político. Él no tiene una ideología como tal. Es un personaje muy particular que no se le puede encuadrar como un político al uso", indica Vallés. Asimismo, Trump "se ha presentado como la gran frontera de la inmigración" y le ha funcionado, ya que existe un gran sector de ciudadanos estadounidenses en Estados como Wisconsin, Ohio o Michigan que temen que los inmigrantes le quiten el trabajo o que éste se devalúe.