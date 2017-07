Trump avanza un "potente" y rápido acuerdo comercial con Reino Unido

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado al entrevistarse con la primera ministra británica, Theresa May, que iban a alcanzar "muy, muy rápidamente" un "acuerdo muy potente" en el ámbito comercial.

La reunión, celebrada en Hamburgo (Alemania) en el marco de la cumbre del G20, comenzó con unas palabras de ambos líderes a los medios, en las que Trump señaló, según el pool de periodistas que le acompañan, que el presidente de EEUU afirmó que había desarrollado una relación "muy especial" con May.

El encuentro, la segunda bilateral de los dos, se produjo poco después de que Reino Unido haya empezado formalmente sus negociaciones con la UE para abandonar el bloque, que podrían suponer su salida del mercado único.

"Hemos estado trabajando en un acuerdo comercial que va a ser un acuerdo muy, muy grande, un acuerdo muy potente, bueno para ambos países y creo que se va a lograr muy, muy rápidamente", afirmó el presidente de EEUU. Añadió que, a su juicio, "no hay otros países que puedan estar tan próximos como" Reino Unido y EEUU.

Además, aseguró al ser interpelado al respecto que va "a ir a Londres", aunque no concretó ninguna fecha para este viaje que ha suscitado cierta polémica en Reino Unido por las resistencias en ciertos sectores sociales británicos a que Trump visite su país. May, por su parte, tenía previsto traer a colación durante el encuentro la lucha contra el cambio climático y el abandono de EEUU del Acuerdo de París.

El encuentro, la segunda bilateral de los dos, se produjo poco después de que Reino Unido haya empezado formalmente sus negociaciones con la UE para abandonar el bloque, que podrían suponer su salida del mercado único. En la cita participaron varios altos cargos de ambos gobiernos, entre ellos, por parte estadounidense, el consejero de Seguridad Nacional, J.R. McMaster, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Después de reunirse con May, la agenda de Trump para este domingo incluye, además de su participación en las sesiones de la cumbre, entrevistas bilaterales con el presidente chino, Xi Jinping; el presidente indonesio, Joko Widodo; el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe. Está previsto que el Air Force One parta de Hamburgo de vuelta a Washington a las 18.25 hora local (16.25 GMT) y, en la agenda oficial al menos, no se ha registrado que Trump vaya a ofrecer una rueda de prensa para valorar la cumbre del G20.