Al menos 10 muertos y 10 heridos en un tiroteo en una escuela de Santa Fe (Texas), cuyo autor ha sido detenido

Un tiroteo registrado este viernes en un instituto de la ciudad texana de Santa Fe ha dejado entre diez muertos, la mayoría estudiantes, según ha anunciado este viernes el sheriff del condado de Harris, Ed González. El tiroteo ha ocurrido en el instituto Santa Fe, que toma su nombre de esta ciudad, unos 50 kilómetros al sur de Houston. Al menos dos sospechosos han sido detenidos, uno de ellos el autor material, estudiante del instituto.

El instituto ha confirmado en un primer momento "un incidente con un tirador activo que ha llevado al cierre de los alrededores", según ha hecho saber el Departamento de Educación local en su página web. Ahora, el sheriff ha dado la situación por terminada, pero no ha dado más detalles sobre las víctimas. Sin embargo, su oficina ha detallado que entre las víctimas figura un miembro de las fuerzas de seguridad, al tiempo que ha señalado que todos los heridos han sido ingresados en hospitales de la zona.

Asimismo, ha subrayado que "se han hallado artefactos explosivos en la escuela y en las zonas adyacentes" y ha apuntado que los artificieros están trabajando para desarticularlos. "La escuela ha sido evacuada. Debido a la amenaza de los artefactos explosivos, los miembros de la comunidad deben estar atentos a paquetes sospechosos y cualquier cosa que parezca fuera de lugar", ha recalcado.

La policía acudió a la escuela tras recibir el aviso de que un hombre se encontraba en su interior armado con una pistola, por lo que se ordenó el cierre total del centro educativo, y a su llegada, los agentes lograron detener al sospechoso.

Según revelan algunos estudiantes, a primera hora de la jornada oyeron la alarma de incendios y salieron corriendo de las aulas, momento en el que el tirador supuestamente había comenzado a disparar contra ellos. "Sonó la alarma de incendios, salimos fuera y vimos a alguien disparando, así que corrimos todo lo que pudimos para alejarnos y protegernos en la gasolinera más cercana", dijo Angélica Martínez, de 14 años, en una entrevista con la cadena CNN.

El instituto de Santa Fe, en el área de Houston (Texas), tiene capacidad para 1.400 estudiantes y se encontraba en sus dos últimas semanas de calendario escolar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha reaccionado a las noticias con un mensaje de condolencias en Twitter.

"Tiroteo en una escuela de Texas. No pinta bien. ¡Que Dios os bendiga!", ha escrito. Asimismo, ha manifestado que su Gobierno "está decidido a hacer todo lo que esté en su mano para proteger a los estudiantes, garantizar la seguridad en las escuelas y quitar las armas de las manos de aquellas personas que suponen una amenaza para ellos mismos y para otros". "Esto ha estado ocurriendo desde hace demasiado en nuestro país, demasiados años, demasiadas décadas", ha lamentado Trump desde la Casa Blanca, según ha informado el diario 'The New York Times'.

El autor del tiroteo es identificado como Dimitrios Pagourtzis, un estudiante de 17 años

Las autoridades locales identificaron al autor del tiroteo masivo en Texas (EEUU) como Dimitrios Pagourtzis, un estudiante de 17 años que asaltó su escuela a primera hora de la mañana, matando a al menos diez personas y causando diez heridos con armas de su padre, informó la cadena de televisión CBS.

Capturas de pantalla de las cuentas en las redes sociales de Pagourtzis, publicadas por diferentes medios, muestran cómo el joven colgó imágenes de armas, fotos con símbolos nazis y una camiseta con el lema "Born to kill" ("Nacido para matar", en inglés).

De hecho, varios alumnos aseguraron a la televisión local CW39 de Houston que Pagourtzis vestía esa camiseta en el momento del tiroteo, además de llevar botas militares y una gabardina.

Además de Pagourtzis, tras su detención, la policía está interrogando a otra persona en relación con el suceso, según dijo en una rueda de prensa Ed González, sheriff del condado de Harris, demarcación en la que se encuentra Santa Fe.