¿Tenemos los españoles más de tres horas para comer? Un estudio australiano abre la polémica

La difusión de un post de Facebook del diario 'Daily Telegraph' ha recibido numerosas críticas en las últimas horas. El gráfico compara las pausas de comer de países como Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que son de solo 30 minutos, frente a otros Estados europeos como Italia, España o Grecia donde, según aseguran, los descansos son de hasta tres horas.

Muchos internautas, especialmente griegos y españoles, han mostrado su indignación en los comentarios a este post, asegurando que esa información es falsa y que no es la media en España. Aunque es cierto que la conciliación es un problema habitual en nuestro país, las pausas tan largas solo suelen darse en los comercios o la hostelería.

De este modo, los usuarios de Facebook critican que este tipo de infografías creen clichés erróneos sobre los hábitos de los españoles en otros países.

No obstante, el artículo que desarrolla el estudio en el que aparece este gráfico no pretende ser crítico con este tipo de descansos. Explica que en Australia, muchos trabajadores deciden no disfrutar de los 30 minutos de descanso y comen en muchos casos frente al ordenador.

Ante esta situación, el Instituto Australiano concluyó que las pausas para almorzar hacen que el día de un empleado sea más agradable, lo que lo lleva a un lugar de trabajo más feliz y productivo. Hacer pausas puede ayudar a recargar el cerebro, aliviar el estrés, aumentar los niveles de energía y ayudar con la digestión, la presión arterial e incluso el sueño.

Por lo general, y según este artículo, en Australia disfrutan de 30 minutos no remunerados para comer a partir de las cinco horas de trabajo.