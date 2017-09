Shinzo Abe advierte a Corea del Norte de que si sigue con sus actuales políticas "no le espera un buen futuro"

El primer ministro nipón, Shinzo Abe, advirtió a Corea del Norte de que, si sigue con sus actuales políticas de desarrollo de misiles y de armamento nuclear, "no le espera un buen futuro".

"Japón coordinará con Rusia y con la comunidad internacional la manera de hacerle entender a Corea del Norte de que, si sigue con sus actuales políticas, no le espera un buen futuro", manifestó Abe a los medios locales antes de partir a la ciudad rusa de Vladivostok, donde participará en el II Foro Económico de Oriente.

El primer ministro nipón aprovechará su visita a Rusia para celebrar este jueves una cumbre con el presidente ruso Vladímir Putin, que estará dominada por la situación de tensión causada por la última prueba nuclear de Pyongyang del pasado domingo y el lanzamiento cinco días antes de un misil que sobrevoló territorio japonés.

Durante la reunión de ambos líderes, la segunda en menos de cuatro meses, Abe buscará el apoyo de Putin para aumentar la presión sobre el régimen de Kim Jong-un, según ha reconocido el Gobierno japonés. Abe y Putin mantuvieron un día después del ensayo de Pyongyang una conversación telefónica en el que el primer ministro nipón recalcó el "importante papel de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas" a la hora de lidiar con Corea del Norte.

En este sentido, el presidente ruso advirtió hoy de que no hay que marginar a Pyongyang y reiteró la postura de Moscú de que las sanciones contra el régimen de Pyongyang no ayudarán a resolver los problemas en la península coreana. "No hay que dejarse llevar por las emociones y arrinconar a Corea del Norte", dijo el jefe del Kremlin, al término de una reunión con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, durante el Foro Económico de Oriente.