Save the Children denuncia el aumento de matrimonios de niñas provocado por la sequía que azota a Somalia

Cuatro años de intensa sequía en la región de Somalilandia, en el norte de Somalia, han tenido un impacto en los progresos realizados contra el matrimonio infantil, una de las peores formas de abuso que sufren las niñas, ha advertido Save the Children, tras constatar un aumento de los casos.

En una nueva investigación realizada en 1.104 hogares de la región, la ONG ha constatado que 51 adolescentes han sido obligadas a casarse por culpa del impacto de la sequía en la economía de sus familias. Caaisho, que ahora tiene 15 años, es una de las niñas a las que su familia ha casado con un hombre mayor que ella en medio de la actual sequía. "Tenía 14 años cuando me casé. Me obligó mi padre y no pude decirle que no", explica a Save the Children.

Según cuenta su familia se había quedado sin nada porque perdió su ganado. "Mi marido fue el que se acercó a mi padre y le dijo que quería casarse con su hija", añade. Igualmente, como consecuencia de la sequía, Save the Children ha identificado casos de hambre severa en la mayoría de los once distritos evaluados y que en el 10 por ciento de las familias entrevistadas al menos una de sus hijas ha sido agredida sexualmente.

Precisamente, el pasado sábado, la Cámara Alta del Parlamento de Somalilandia aprobó la primera ley contra los delitos sexuales, una medida por la que Save the Children había hecho campaña. "Un tercio de las mujeres sufre alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de su vida. Muchos de estos crímenes se cometen contra niñas que deberían estar en el colegio; sin embargo, están casadas con hombres lo suficientemente mayores como para ser sus padres o incluso sus abuelos", ha lamentado el director de Save the Children en Somalilandia y Somalia, Timothy Bishop.

"Save the Children apoya plenamente este proyecto de ley y el progreso realizado por el Ministerio de Empleo, Familia y Asuntos Sociales de Somalilandia para proteger a las mujeres y niñas de toda forma de violencia sexual, ya sea perpetrada por un extraño o un familiar", ha añadido. En este sentido, ha advertido de que "cuantos más fondos estén disponibles para el apoyo médico y psicológico para las víctimas, más probabilidades tendrán de denunciar y buscar justicia".

"Con una de las peores sequías de su historia y el actual conflicto que está afectando a la economía y a la sociedad del país, nunca había sido tan importante esta legislación", ha destacado Bishop. Así las cosas, Save the Children ha hecho un llamamiento para que se priorice de forma urgente la protección de las mujeres y las niñas contra la violación y otros delitos sexuales no solo en Somalilandia, sino también en las regiones del sur de Somalia donde la sequía ha desplazado a un millón de personas solo en 2017, dejando a mujeres y madres jóvenes vulnerables ante estos delitos.

La ONG está llevando a cabo en la actualidad una campaña para que los gobiernos de Somalilandia y Somalia fijen en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. El proyecto de ley de delitos sexuales de Somalilandia es la primera ley que aborda la violencia de género y penalizará todas las formas de delitos sexuales, incluida la violación, la violación en grupo, la agresión sexual, la trata y el matrimonio infantil forzoso, pero aún está a falta de la aprobación del presidente.