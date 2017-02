Se registra una explosión en una central nuclear en el norte de Francia

La central nuclear de Flamanville, en el norte de Francia y operada por EDF, ha registrado hacia las 10.00 horas de este jueves una explosión que habría dejado cinco heridos, según informa el diario local 'Oues-France'.

Hasta el lugar se han desplazado ya los equipos de emergencia pero, según fuentes de la prefectura citadas por el diario, no se ha activado el plan particular de intervención ya que no hay riesgo nuclear.

Los bomberos han indicado que se ha producido una explosión que ha ocasionado un incendio en el corazón de la central, fuera de la zona nuclear de la misma.