Una quinta parte de los 'millenials' estadounidenses no sabe que existió el Holocausto

Una encuesta en EEUU ha revelado que la percepción de las nuevas generaciones sobre el Holocausto es inferior respecto a sus padres o abuelos.

Este estudio, realizado por The Conference on Jewish Material Claims Against Germany, indica que el desconocimiento sobre lo que ocurrió durante el régimen nazi y las cifras de asesinados es cada vez mayor en este país.

Casi un tercio de los estadounidenses (31%) y el 40% de los millenials cree que fueron asesinados menos de 6 millones de judíos durante el Holocausto. Las cifras que ellos pensaban era de dos millones.

Además, la mitad de los estadounidenses no sabe el nombre de ningún campo de concentración, pese a que en Europa hubo más de 40.000, entre campos y guetos.

El 80% de los estadounidenses no ha visitado ningún museo del Holocausto y el 70% creen que esta parte de la Historia es ahora menos importante que hace décadas.

Además, un 58% cree que una masacre similar podría darse en la actualidad.