Primeras imágenes del interior de la Torre Grenfell de Londres durante el incendio

La responsable de los bomberos afirma que "nunca se ha enfrentado a algo así en sus 29 años de profesión". Y la policía metropolitana teme que, según se acceda al edificio, el número de víctimas ascienda.

Oficialmente no se conoce la causa, pero el periódico The Sun publica la entrevista a una superviviente, una mujer embarazada que afirma que el fuego comenzó en un apartamento en la cuarta planta, junto al suyo. "Fue a las 12,50, mientras dormía me despertó mi vecino. Tenía una bolsa con su ropa fuera, así que hizo la maleta y luego avisó a los vecinos. Me dio tiempo a ver que el fuego estaba en la cocina", asegura en un testimonio revelador.

Los bomberos británicos continúan trabajando en el devastador incendio declarado el miércoles en una torre residencial en Londres, donde numerosas personas siguen desaparecidas y doce resultaron muertas, informaron hoy las fuerzas del orden.



Las fuerzas del orden han advertido de que el número de muertos puede ascender pues 34 personas aún están hospitalizadas, de las que 18 se encuentran en estado crítico, mientras que hay numerosos residentes de los que aún no se conoce su paradero.



Los bomberos revisaron planta por planta para asegurarse de que no han quedado llamas en la torre Grenfell, un inmueble de 24 pisos ubicado en el oeste de la capital británica con 120 apartamentos y en el que se estima vivían entre 400 y 600 personas.



La primera ministra británica, Theresa May, ha prometido una investigación sobre las causas del siniestro tras la inquietud expresada por los vecinos por la seguridad del edificio, en los que vivían muchas familias con niños pequeños.



"Cuando sea posible identificar las causas del incendio, entonces por supuesto habrá una adecuada investigación y, si hay cosas de qué aprender, se tomarán medidas", añadió May en una declaración anoche en su residencia oficial de Downing Street.



Las asociaciones de vecinos comentaron a los medios locales que al parecer las alarmas de incendio no saltaron cuando empezaron las llamas cuando mucha gente ya estaba durmiendo.



Las personas que vivían en la torre y consiguieron escapar pasaron la noche en centros de acogida en la zona mientras las autoridades buscan la manera de dar vivienda permanente a las personas afectadas por la tragedia.



Según los medios, expertos han cuestionado que el revestimiento del edificio, colocado en 2015, contenía polietileno y que explicaría la rapidez con que se extendieron las llamas.