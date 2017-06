"Posiciones sexuales para cuando él quiere y tú no", la polémica entrada de un blog que indigna a las redes

DURAS CRÍTICAS EN INTERNET

"Le darás gusto, estarán juntitos y no tendrás que hacer mucho esfuerzo", así comienza el artículo que ha incendiado las redes sociales. La autora recomienda seis posturas sexuales para que la mujer satisfaga los deseos de su pareja sin esfuerzo y cuando ella no tenga ganas. Las críticas no han tardado en surgir entre los internautas.