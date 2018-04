Políticos que dimiten al descubrirse sus engaños

Títulos ficticios, tesis de "copia y pega"... En Europa mentir se paga con la dimisión. La seria y eficiente Angela Merkel despidió a uno de sus ministros estrella: el titular de Defensa abandonó porque parte de su tesis era copia. Dos años más tarde anunciaba otra renuncia: nuevo plagio esta vez con la ministra de Educación, Annete Schavan, como implicada, aunque dijera que "no copié nada, no hice trampa, las acusaciones me duelen...". Una diputada socialdemócrata alemana se fabricó un currículum de jurista, fue cazada porque nunca estudió Derecho y borrada del mapa político.

No importan los años. El presidente húngaro Pal Schmitt fue descubierto 20 años después de haberse doctorado: sólo 17 páginas de su trabajo eran originales. También dimitió. Renuncias curiosas como una ministra de Familia del estado alemán de Hesse, creyó que su separación matrimonial le restaba credibilidad a su cargo. Por un descuido, Maxime Bernier, ministro de Exteriores canadiense dimitió al olvidarse unos documentos confidenciales de la OTAN en casa de su novia. Y un lord inglés presentó su dimisión por vergüenza al llegar un par de minutos tarde al Parlamento.