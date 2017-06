Neutralizado un hombre tras atacar con un martillo a un policía frente a la catedral de Notre Dame: "Esto es por Siria"

Un hombre armado con un martillo ha atacado este martes a un agente de Policía, que ha resultado herido, frente a la catedral de Notre Dame antes de ser disparado por los agentes, según fuentes policiales citadas por los medios franceses.

La Prefectura de París había informado poco antes de que había "una intervención en curso de efectivos de la Policía" en la plaza frente a la emblemática catedral de Notre Dame. En un escueto mensaje en su cuenta de Twitter, la Prefectura ha instado a los ciudadanos a "evitar el sector". No obstante, la zona ya está controlada.

El suceso se produce tres días después del atentado en el Puente de Londres, en el que hubo siete muertos, y a cinco días de la primera vuelta de las elecciones parlamentarias en Francia.

Police asking everyone to raise their hands in the church pic.twitter.com/y5KkyWqdWK